Engelli Kursiyerler İçin Pastalı Kutlama

Sivas Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Engelliler Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Engellilere yönelik meslek edindirme kurslarına katılan vatandaşlar ile ilgili kurum temsilcileri bir araya gelerek 3 Aralık Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla kursiyerlerle pasta kesti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın,"Biz hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Engelliler Günü'ndeki tüm engelleri kaldırmak adına bu mekan onun için tahsil edildi. Biz Sivas Belediyesi olarak her zaman engelli dostlarımızın yanındayız, elimizden geleni yapmaya hazırız, onların bu anlamdaki faaliyetlerine yardımcı olmaya hazırız." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise,"Bizler zaman buldukça burada bulunan arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir aradayız. Burada devam eden bir kurs var gelmişken kursiyerlerimizi de ziyaret edelim, talepleri varsa dinleyelim istedik. Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatının sosyal hayata entegre olması eğitim ve çalışma kapasitelerinin artırmaları, kendilerinde var olan potansiyeli hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesildi. - SİVAS