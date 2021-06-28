Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor

Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Aile Desek Merkezlerinde eğitim alan engelli kursiyerler, ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim takımı dikiyor.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Aile Desek Merkezlerinde eğitim alan engelli kursiyerler, ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim takımı dikiyor.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezlerinde kurs gören engelli kursiyerler pijama ve nevresim üretiyor. Engelli kursiyerler tarafından üretilen pijama ve nevresimler daha sonra ilçede bulanan engelli vatandaşlara dağıtılıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, engelli vatandaşlar için ilçede birçok proje hazırladıklarını belirterek, projelerinin içerisinde yer alan engelli vatandaşlara yönelik dikiş, nakış kurslarını tamamlayan kursiyerlere kaymakamlık ve belediye destekleri ile ilçede bulunan engelli vatandaşlar için pijama ve nevresim üretmeye başladılar.

Üretim devam ettikçe dağıtımlar sürecek

Üretilen pijama ve nevresimlerin ilçede bulunan engelli vatandaşlara dağıtıldığını aktaran Başkan Beşikci, "Kursiyerlerimiz tarafından dikilen malzemelerin dağıtımına başlamış bulunmaktayız. İlçemizde bulunan işitme engelliler okulunda bulunan 60 öğrencimiz ile ilçe sınırlarında ikamet eden 60 engelli vatandaşımız olmak üzere üretilen 120 pijama ve nevresim dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üretimlerimize devam ettikçe ilçemizde bulunan tüm engelli vatandaşlarımıza dağıtımlarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu oluyorum"

Aile Desek Merkezi (ADEM) 7 dikiş kursiyerlerinden bedensel engelli Hamdiye Demircan, aile destek merkezinde gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendileriyle aynı kaderi paylaşan engelli arkadaşlarına bir şeyler yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bizler gibi engelli arkadaşlarımıza destek olmak beni çok mutlu ediyor. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Yenişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci başta olmak üzere bizlere destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor
Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor
Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:36:28. #1.16#

title