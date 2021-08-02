Engelli küçük Muhammet toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıdı
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Engelli küçük Muhammet toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıdı

Engelli küçük Muhammet toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Isparta'da yaşayan yürüme engelli 12 yaşındaki Muhammet Emin Er, Manavgat için toplanan yardım malzemelerini yürüteciyle kamyonete kadar taşıdı.

Isparta'da yaşayan yürüme engelli 12 yaşındaki Muhammet Emin Er, Manavgat için toplanan yardım malzemelerini yürüteciyle kamyonete kadar taşıdı. Komşusunun görüntülediği o anlar duygu dolu anlar yaşattı.

Isparta'da Çünür Mahallesi'ndeki Çeliktepe Sitesi sakinleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında site sakinleri topladıkları yardımları kamyonete yükleyerek Manavgat'a gönderdi. Aracın yüklenmesi esnasında 12 yaşındaki yürüme engelli Muhammet Emin Er de yürüteciyle komşularına yardım etti. Su kolilerini yürütecine yükleyen Muhammet Emin, araca kadar taşıdı. Komşusunun görüntülediği o anlar duygu dolu anlar yaşattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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