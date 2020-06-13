Engelli Küçük Efe'ye çöp kamyonu sürprizi
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Engelli Küçük Efe'ye çöp kamyonu sürprizi

Ümraniye Belediyesi, serebral palsi (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki Efe'nin çöp kamyonu isteğini yerine getirerek bir sürpriz yaptı.

Engelli Küçük Efe'ye çöp kamyonu sürprizi
13.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:07

Ümraniye Belediyesi, serebral palsi (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki Efe'nin çöp kamyonu isteğini yerine getirerek bir sürpriz yaptı. Çöp kamyonu hayranı olan küçük Efe için seferber olan belediye ekipleri, önce kamyonla küçük Efe'nin yaşadığı sokakta tur attı sonra da Efe'yi araca alarak bir süre gezdirdi.

Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşayan üçüz kardeşlerden biri olan serebral palsi hastası Efe Artun, çöp kamyonlarını çok severken sokaktan geçen çöp kamyonlarını her gördüğünde heyecanlanan küçük Efe'nin ailesi de belediyenin sosyal medya hesabına mesaj atarak küçük Efe'ye sürpriz yapılmasını istedi. Bunun üzerine Ümraniye Belediyesi, küçük Efe için bir çöp kamyonu göndererek sokakta tur attırdı.

Evin balkonunda bekleyen küçük Efe, çöp kamyonunu izlerken heyecanlı anlar yaşadı. Daha sonra annesi Songül Artun tarafından aşağı indirilen küçük Efe, kamyona bindirilerek bir süre gezdirildi. Küçük Efe'nin bu mutlu anlarında kardeşleri Hayal ve Hüseyin de alkışlarla destek verdi. Efe'nin kardeşleri ve arkadaşları hem küçük Efe'yi kamyona binerken hem de gelirken yalnız bırakmadı. Bir süre kamyonla gezen küçük Efe, gezinin ardından kamyonun direksiyonuna geçerek kamyonun kornasına bastı ve çöp kamyonunun sürücüsü ile fotoğraf çektirdi.

Efe Artun'un annesi Songül Artun, "Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Biz olur mu diye bir mesaj attık ama hemen geri dönüşümünü aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Küçük büyük demeden devletimiz her vatandaşının isteğini yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

Sokaktan ayrılan çöp kamyonunu küçük Efe ve arkadaşları el sallayarak uğurladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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