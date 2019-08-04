Engelli köpeğe plastik borularla yürüteç yaptı

Edirne'de bir esnaf, arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen, "Boz" adını verdiği köpeğini "yürüteç" işlevi gören plastik borularla yaptığı arabayla yürütüyor.

Edirne Sanayisi'nde yedek parça dükkanı olan İlkkan Demirhan (30), 5 yıl önce sokak köpeği olan "Boz"u sahiplendi ve iş yerinin yanında ona bir kulübe yaptı.

Bir kişi tarafından tüfekle vurulan "Boz" yaralanarak, arka ayaklarını kullanamaz duruma geldi.

Hayvansever esnaf, İstanbul'da özel veteriner kliniğinde köpeğini 2 kez ameliyat ettirse de Boz ayağa kalkamadı.

Su borusundan yaptığı tekerlekli arabayla köpeğinin yürümesini sağlayan Demirhan, çevre esnaflarında taktirini kazandı.

Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak köpeği olan Boz'u sahiplenerek, iş yerinin yanında kulübe yaptığını, bir kişi tarafından ayaklarından vurulan köpeğin sakat kaldığını anlattı.

Köpeğin tekrar sağlığına kavuşması için çok çaba serf ettiğini ifade eden Demirhan, "Kendi aracımla İstanbul'a götürdüm, ameliyatlar oldu ama 1 ay klinikte yattı ama ayağa kalkamadı. Felç durumu düzelmedi. O günden bu yana tedavi uyguluyoruz ama arka ayaklarını hissetmiyor." diye konuştu.

Demirhan, Boz'un sanayinin neşesi ve maskotu olduğunu dile getirdi.

Köpeğinin mutluluğuyla, kendisinin de mutlu olduğunu ifade eden Demirhan, şöyle devam etti:

"Yürümesi için birçok deneme yaptık Pazar sepetinden bir araç yaptık, bu formül çok tutmadı. Üniversiteli kız kardeşlerimiz Boz'u çok ziyaret etti, onlar bir yürüteç yapmayı denediler oda olmadı. Ama en son su borularını birleştirerek bir araba yaptık. Onunla rahat yürüyor, bu da Boz'u mutlu ediyor. Boz'un iyileşmesini ayağa kalkmasını gönülden istiyoruz. Tedavisi için harcadığım paranın hiç önemi yok ama hayvanlara zarar verenlere uygulanan ceza, yaptırım çok hafif. Hayvanlara zarar verenlere hapis cezası uygulanması gerekiyor."

"Borulardan yapılan yürüteçiyle onun heyecanını paylaştık"

Hayvanseverler, esnaflar ve hayvan hakları federasyonu temsilcileri de Boz'u yalnız bırakmıyor.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi İbrahim Dönmez de ameliyat ve tedavilere rağmen köpeğin felçli kaldığını belirterek, "Ayağa kalkması ve yürümesi için hem sahibi hem bizler elimizden geleni yapıyoruz. Engelli canımızı yalnız bırakmıyoruz. Boz, neşeli bir köpek. Bu durum onun hayata tutunmasını değiştirmedi. Borulardan yapılan yürüteçiyle onun heyecanını paylaştık. Yürüteçten önce sadece ona ait olan alanda yürüyordu ama şimdi gezebiliyor. Gezmeyi de çok seviyor, çok mutlu." dedi.

Federasyonun sokak hayvanları sorumlusu Yağmur Islattı, sokak hayvanıyken sahiplenilen Boz'un sonradan engelli olmasına rağmen tekrar sokağa terk edilmediğini dile getirdi.

Hayvansever esnafın fedakarlıklarıyla örnek olduğunu anlatan Islattı, "Boz'un sahibi, 'Artık felçli bir hayvana bakamayız, ilgilenemeyiz' gibi bahaneler üretip, terk etmek yerine ona bir yaşam alanı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA