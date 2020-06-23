Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor
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Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor

Kepez Belediyesinin engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu "Engelli Koordinasyon Merkezi" çalışmalarına devam ediyor.

Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor
23.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:40

Kepez Belediyesinin engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu "Engelli Koordinasyon Merkezi" çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilere yönelik çalışmaları aynı çatı altında toplamak için 2018'de faaliyetlerine başlayan merkez, tekerlekli sandalyeden yatağa, hasta bezinden işitme cihazına, kullanılan malzemelerin aküsünden jeneratörüne, sağlık malzemelerine kadar birçok hizmeti engelli bireylere ücretsiz sunuyor.

Engelli Koordinasyon Merkezi bu güne kadar 147 engelli bireye tekerlekli sandalye, 367 kişiye hasta bezi, 35 kişiye motorlu hasta yatağı, 58 kişiye havalı yatak, 86 kişiye işitme cihazı, 6 kişiye akülü tekerlekli sandalye, 27 kişiye de sosyal ve ekonomik destek sağlanmasına aracılık ederek, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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