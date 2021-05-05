Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı...O anlar kamerada

Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı.

Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı...O anlar kamerada

Kavga mahallelilerin müdahalesiyle son bulurken, aldığı darbelerin etkisiyle yerde kalan engelli şahıs hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi, evinin önünde oturan engelli komşusuna "Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun" diye sorunca kavga çıktı. Mahallenin müdahale ettiği kavga anı kameraya yansırken, aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale gelen engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sefaköy İnönü Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya evinin önünde oturan engelli şahıstan şüphelenen komşusu "Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun" diye sordu. Yürüyemeyen şahıs, kapısının önünde oturduğunu istediği yere de oturacağını söyleyince ortalık kızıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyünce kavga çıktı. Komşusu yanındaki bir kaç kişiyle birlikte, engelli şahsa vurdu. Kavgaya her iki aile üyesi de dahil oldu. Büyüyen kavgaya mahalleli müdahale ederken, engelli şahıs aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale geldi. Engelli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı