Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir babanın engelli kızıyla kar topu oynamaları yürekleri ısıttı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bir babanın engelli kızıyla kar topu oynamaları yürekleri ısıttı.

Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesinde yaşayan ve hem bedensel hem fiziksel rahatsızlığı olan 14 yaşındaki Yasemin Güney, etkili olan kar yağışı sonrasında babasıyla kar topu oynamaları samimi görüntülere sahne oldu.

Kar yağışı sonrası kızının kar topu oynamak istemesi üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen baba İsmail Güney, "Kızım 14 yaşında. Ektodermal Displazia hastalığı teşhisi kondu. Yürüyemiyor ve konuşmasında sıkıntı var. Kar yağışı sonrasında ise kızımı dışarı çıkardık ve beraber kar topu oynadık. Çok mutlu oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Engelli, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title