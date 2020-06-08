Engelli kızını 21 yıldır sırtında taşıyor Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 'Baş' ailesi, bedensel engelli kızlarını 21 yıldır sırtlarında taşıyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 'Baş' ailesi, bedensel engelli kızlarını 21 yıldır sırtlarında taşıyor.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesinde ikamet eden Sadi ve Ayfer Baş çiftinin, en büyük çocukları olan 21 yaşındaki Ülkü Baş doğuştan yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyesi olamayan Ülkü Baş, dışarı çıkmak istediğinde babası yada annesi sırtında taşınmak zorunda kalıyor.

Çocuğunun akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ancak hurdacılık yaparak geçimlerini zor sağladığını kaydeden baba Sadi Baş, "Çocuğum dışarı çıkamıyor. Annesi veya ben sırtımıza alıp dışarı çıkarabiliyoruz. Daha önce hurdacılık yaparak geçimimizi sağlıyordum. Bel ağrısı nedeniyle de artık çalışmakta zorluk çekiyorum. Maddi imkanım olmadığı için de çocuğuma tekerlekli sandalye alamadım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA