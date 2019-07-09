Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı (2)
SERBEST BIRAKILAN KİŞİ DE TUTUKLANDIBolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erol Ç., avukatların itirazı sonucu yeniden hakim karşısına çıktı.
SERBEST BIRAKILAN KİŞİ DE TUTUKLANDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erol Ç., avukatların itirazı sonucu yeniden hakim karşısına çıktı. Erol Ç. de diğer 3 kişi gibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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