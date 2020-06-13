Engelli kızı ile çektiği videolara yoğun ilgi
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Engelli kızı ile çektiği videolara yoğun ilgi

MERSİN'de, doğuştan bedensel engelli kızı Ayşegül (11) ile çektiği videoları paylaşım rekorları kıran Osman Yaldız (39), engelli çocuğu olan babalara örnek olmak istediğini söyledi.

Engelli kızı ile çektiği videolara yoğun ilgi
13.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:00

MERSİN'de, doğuştan bedensel engelli kızı Ayşegül (11) ile çektiği videoları paylaşım rekorları kıran Osman Yaldız (39), engelli çocuğu olan babalara örnek olmak istediğini söyledi. Yaldız, imkan olması halinde kızının tedavisinin mümkün olduğunu da belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Yaldız, doğuştan bedensel engelli kızı Ayşegül ile videolar çekip, TikTok isimli video paylaşım sitesine yüklemeye başladı. Baba- kızın çektiği video, yoğun ilgi gördü. Videoların binlerce defa paylaşılmasının ardından baba Yaldız, kızına olan ilgisi nedeniyle herkesin takdirini topladı.  Baba Osman Yaldız, doğuştan bedensel engelli kızının tedavisinin mümkün olduğunu dile getirerek, yetkililerden yardım talep etti.

Video paylaşım sitesinde ailelerin engelli çocukları ile çektiği videolardan etkilenerek, kızı Ayşegül ile videolar çekmeye başladığını dile getiren Yaldız, "O videolarda engelli çocuğu olan anne babaların ayrıldığını, babaların çocuğunu terk ettiğini ve anne ile bir başına kaldığını gördüm. Bu tür videolar Ayşegül'den dolayı beni çok etkiledi. Bu yüzden Ayşegül ile videolar çekmeye başladım. Amacım engelli çocuğu olan ailelerin de hayatlarını sürdürebileceğini, mutlu olabileceklerini, babaların engelli çocuklarına zaman ayırıp ilgilenebileceğini göstermekti. Ayşegül ile videoları çekmeye başladıktan sonra bazı babaların engelli çocukları ile videolar çektiğini gördüm. Bu beni çok mutlu etti. 15 saniyelik video ama Ayşegül çok mutlu. Videoları bu amaçla çekmeye başladım. Videolarımın bu kadar paylaşılacağını tahmin etmedim. Çok güzel yorumlar geldi" dedi.'SKOLYOZ AMELİYATI OLMASI GEREKİYOR'Kızının tedavisinin mümkün olduğunu, ancak maddi durumlarının el vermediğini aktaran baba Osman Yaldız, yardım talebinde bulunarak, "Ayşegül'ün yürüyebilmesi için skolyoz ameliyatı olması gerekiyor. Doktor, skolyoz ameliyatı olup beli düzelmeden yürümesinin mümkün olmadığını söyledi. Bu çok riskli bir ameliyat. Doktor, birden fazla ameliyat olabileceğini söyledi. O zaman yaşı küçüktü ve bünyesi zayıftı. Bu yüzden biz de Ayşegül'ü riske atamadık. Şimdi ameliyatı mümkün. Ayşegül'ün yürümesi için ilk olarak skolyoz ameliyatı olması şart" diye konuştu.'KIZIMI ÇOK SEVİYORUM'

Eşinin kızına olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen ev kadını anne Emine Yaldız (38) ise, "Ayşegül babasını çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. O olmadığında hayat duruyor bizim için. Güzel tepkiler alıyoruz. Güzel dualar ediyorlar, en önemlisi bu. Bazen benim için yorum yapıyorlar eşim kıskanıyor. Bizi seven dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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