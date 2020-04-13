Engelli kıza polisten doğum günü sürprizi Manavgat'ta yasak sebebiyle engelli üyelerinin yanına gidemeyen dernek üyelerinin yardımına polis koştu.

Manavgat'ta yasak sebebiyle engelli üyelerinin yanına gidemeyen dernek üyelerinin yardımına polis koştu. Yardım talebi üzerine doğum günü pastası alarak verilen adrese giden polisler, annesiyle birlikte yaşayan engelli kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Edinilen bilgiye göre, MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı polisi arayarak, engelli bir üyelerinin doğum günü olduğunu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle siparişini verdikleri pastayı alamadıklarını, getirmelerinin mümkün olup olmayacağını sordu.

Bir süre sonra 2 polis memuru ellerinde 2 ayrı pasta ile engelli kızın annesiyle birlikte yaşadığı evin kapısını çaldı. Polisleri karşılarında gören Sevinç Yusuf ve annesi büyük sevinç yaşadı. Üyesi oldukları MAYDER'e doğum gününü unutmadıkları için teşekkür eden Sevinç, pastasını kendisine böylesine büyük bir mutluluk yaşatan polis memurlarıyla birlikte kesti. - ANTALYA

Kaynak: İHA