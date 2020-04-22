Engelli kız çocuğuna doğum günü sürprizi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Rabia Uzunca'ya, polis ekipleri ile Türk Kızılay gönüllüleri doğum günü sürprizi yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Rabia Uzunca'ya, polis ekipleri ile Türk Kızılay gönüllüleri doğum günü sürprizi yaptı.

Büyük Ağrı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Rabia Uzunca, 12. yaşını çok sevdiği polis ağabey ve ablalarıyla kutlamak istedi.

Kronik rahatsızlığı olduğu için kendisi de dışarı çıkamayan ağabey Barış Uzunca, kardeşinin isteğini yerine getirmek için 155'i aradı.

Ağabey Uzunca'nın durumu anlatması üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay gönüllüleriyle harekete geçti.

Doğum günü pastası hazırlayıp ailenin evine giden ekipler, Uzunca'nın doğum gününü kutladı.

Uzunca, ekibin doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı.

Emniyet ekipleri, ileride polis olmak isteyen Uzunca'ya kutlamanın ardından, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü simgeleyen flama ve Türk Bayrağı hediye etti.

Ağabey Barış Uzunca, AA muhabirine, kardeşinin polis olma hayali kurduğunu söyledi.

Uzunca, "Kardeşim çok büyük bir polis hayranı. İleride de polis olmak istiyor. Haberlerde de sürekli görüyor ve özeniyor. Kendisi bana doğum gününü buradaki polis ağabey ve ablalarıyla kutlamak istediğini söyledi. Ancak ailemizde herkesin kronik rahatsızlığı var ve bu yüzden pasta almak için dışarı çıkamadık. Ben de hemen 155'i arayarak kardeşimin doğum günü talebini polis arkadaşlara ilettim. Sağ olsunlar bizi kırmayıp buraya kadar geldiler ve kardeşimin bu heyecanına ortak oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA