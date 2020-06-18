Engelli kişiye akülü araba desteği Şehitkamil Belediyesi, trafik kazası sonucu engelli olan Bayram Faruk Özkes'e ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Şehitkamil Belediyesi, trafik kazası sonucu engelli olan Bayram Faruk Özkes'e ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak proje ve uygulamaları hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, 26 yıl önce yaşadığı trafik kazası sonrası engelli kalan Bayram Faruk Özkes'in akülü tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Gıda Bankası ekipleri tarafından akülü tekerlekli sandalyesi evinde teslim edilen Özkes, eskiden olduğu gibi kimseden yardım almadan dışarı çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: AA