Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı
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Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı

Denizli'de yürüme güçlüğü çeken ve yüzde 60 engelli raporu bulunan kişinin çantasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

27.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:10
Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı

'de yürüme güçlüğü çeken ve yüzde 60 engelli raporu bulunan kişinin çantasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü 'nde A.K'nin (48) çantasının gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çantayı gasbetmesinin ardından arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine gittiği belirlenen zanlı K.Y.A. (24) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kuaförlük yaptığı belirtilen zanlının adliye önünde bekleyen annesi, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak gözyaşı döktü.

Bu arada A.K'nin çantasında 300 lira bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Engelli kişinin çantasını gasbeden zanlı tutuklandı
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