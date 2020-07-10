Engelli kediye umut oldular
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Engelli kediye umut oldular

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde avukat Umut Kurt ve çalışanı Sevil Küçükosman, gözleri görmeyen ve sol ön patisi olmayan "Umut" isimli kediyi sahiplendi.

Engelli kediye umut oldular
10.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:29

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde avukat Umut Kurt ve çalışanı Sevil Küçükosman, gözleri görmeyen ve sol ön patisi olmayan "Umut" isimli kediyi sahiplendi. Sevil Küçükosman, "Umut'un bize ihtiyacı var. Biz de ona elimizden geleni yapmaya, onu hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Onun sevgiye ihtiyacı var" dedi.

Lüleburgazlı avukat Umut Kurt ve çalışanı Sevil Küçükosman, Zonguldak'ta bulunan gözleri görmeyen ve bir patisi olmayan "Umut" isimli kediyi sahiplendi. Geçirdiği bir kaza sonucu engelli hale gelen ve sadece sevgiye ihtiyacı olan kedi Umut, şimdi yeni yerinde mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

İHA muhabirine konuşan Sevil Küçükosman, kediyi Umut Kurt'un Zonguldak'ta bulduğunu söyledi. Kedinin engelli olmasının kendilerini etkilediğini ve onu sahiplenmeye karar verdiklerini anlatan Küçükosman, "Kedinin iki gözü görmüyor. Sol ön patisi de kaza geçirdiği için yok. Onu sahiplenmek istedik. Umut Bey de kediyi sahiplendi" dedi.

"Bizim arkadaşımız oldu"

Kedi Umut'u sahiplendikten sonra veterinerde gerekli aşı ve kontrollerini yaptırdıklarını söyleyen Küçükosman, "Şimdi kedi ofisimizde bizimle birlikte. Kedinin de adı tesadüfen Umut. Bizim arkadaşımız oldu. Zaten sevgiye muhtaç. Biz de ona elimizden gelen sevgiyi vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hayvanların satın alınmayıp sahiplenilmesi gerektiğini kaydeden Küçükosman, hayvanlara hediyelik eşya gözüyle bakanlara ise ders verir nitelikte konuştu. Küçükosman, "Umut'un şu anda bize ihtiyacı var. Biz de ona elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, onu hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Normal hayvanlara bile sevgiyi veremeyenler var. Bir de böyle daha çok sevgiye ihtiyacı olan hayvanlara sahip çıkmak daha önemli" dedi.

Sevil Küçükosman, Umut'un kendilerine alıştığını ve çağırdığında koşa koşa geldiğini anlatarak, "Umut gel dediğimizde koşa koşa geliyor. Zaten sevgiye muhtaç olduğu için sadece onu sevmemizi istiyor. Yere yatıyor hemen sevdiriyor kendini. Onun buna ihtiyacı var. Biz de onu hayata tutundurmak için normal bir hayvanı sahiplenmek yerine sevgiye muhtaç bir hayvanı almayı tercih ettik. Biz de şimdi onunla birlikteyiz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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