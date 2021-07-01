Engelli kazazedeye, sağlıkçıdan işaret dili desteği
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Engelli kazazedeye, sağlıkçıdan işaret dili desteği

Engelli kazazedeye, sağlıkçıdan işaret dili desteği
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Tire'de kaza sonucu yaralanan engelli vatandaşın yardımına, yoldan geçen sağlık çalışanı koştu.

Tire'de kaza sonucu yaralanan engelli vatandaşın yardımına, yoldan geçen sağlık çalışanı koştu.

Olay saat 17.30 sıralarında İstasyon Caddesi İmam Hatip camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir fabrikada işçi olarak çalışan işitme engelli S.E, İmam Hatip camii önünde servis aracından indi. Servisten inen işitme engelli vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada, A. B. yönetimindeki 35 AVN 756 plakalı motosiklet S.E'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz kadın vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, yerde acı içinde kıvranan S.E'nin yanına gitti. İşitme engeli olduğu için vatandaşlarla diyalog kurmakta zorlanan talihsiz kadının yardımına o sırada arabasıyla kaza yerinden geçen sağlık çalışanı koştu. Hemen yaralının yanına giden sağlık çalışına işaret dili yöntemiyle S.E. ile iletişim kurmaya başladı.

Dakikalarca yaralı S.E'nin başından ayrılmayan sağlık çalışanı işaret dili yöntemiyle engelli vatandaşın neler yapması gerektiğini anlattı. Ailesiyle de iletişim kuran sağlık çalışanı, işitme engelli vatandaşın ilk müdahalelerini olay yerinde başarılı bir şekilde yaptı.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri S.E'yi tedavi için Tire Devlet Hastanesine kaldırırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

VATANDAŞLAR SAĞLIK ÇALIŞANINI TEBRİK ETTİ

Engelli vatandaşla işaret dili yöntemiyle iletişim kuran sağlık çalışanının yapmış olduğu müdahaleler çevredeki vatandaşlar tarafından tebessümle karşılanırken, sağlık çalışanını tebrik ettiler.

Engelli kazazedeye, sağlıkçıdan işaret dili desteği
Engelli kazazedeye, sağlıkçıdan işaret dili desteği
Engelli kazazedeye, sağlıkçıdan işaret dili desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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