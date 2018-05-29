Engelli Kartları Güncelleniyor

Sivas'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlara verilen kimlik kartlarında yenileme çalışması başlatıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli raporu bulunan vatandaşların kimlik kartları güncellenecek. Sivas Belediyesi de aynı uygulamayı toplu taşıma merkezinde uygulayacak, kimlik kartı güncellenen engelli vatandaşlar engelli kent kartlarını da raporlarıyla birlikte yeniletecek.

Yeni düzenlemelere ilişkin bir dizi tedbirler alan Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için otobüs içerisinde yazılı ve sesli uyarılarda bulunuyor.



Bakanlıkça yapılan yeni düzenlemelerde, kimlik kartları değişimi yer alırken engelli vatandaşların tüm illerde toplu taşımayı ücretsiz kullanma imkanı da sunuluyor. Hizmetten yararlanmak isteyen engelli vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden aldıkları güncellenmiş kimlik kartları ve güncel sağlık raporları ile kent kart iletişim noktasına başvurmaları gerekiyor.



Ayrıca, daha önceki 'Engelliler İçin Kimlik Kartı'nın, kart hamilinin ağır engelli olup olmadığına dair bir ibare içermediği için ağır engellilerin ve refakatçilerinin bu haktan herhangi bir problemle karşılaşmadan faydalanmasını sağlamak üzere, kart "ağır engellilik" bilgisini de içerecek şekilde revize edilecek.



'Engelliler İçin Kimlik Kartı'nın yeni tasarımında, güvenlik unsurlarının artırılması ve daha işlevsel bir kullanımın sağlanması amaçlı bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre, ağır engelli bireylerin kartlarına "Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır" ibaresi eklendi, ağır engelli olmayan bireylerin kartlarında ilgili bölüm boş bırakıldı.