Engelli kardeşler için özel yol
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Engelli kardeşler için özel yol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Engelli kardeşler için özel yol

Alanya Belediyesi, tekerlekli sandalyeleriyle evlerinden dışarıya çıkamayan engelli kardeşler için evlerinin önünde, rahatça girip çıkabileceği ve dolaşabilecekleri şekilde düzenleme yaptı.

Alanya Belediyesi, tekerlekli sandalyeleriyle evlerinden dışarıya çıkamayan engelli kardeşler için evlerinin önünde, rahatça girip çıkabileceği ve dolaşabilecekleri şekilde düzenleme yaptı.

Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında engellilere yönelik her alanda hizmetlerini sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi Ketir mevkiinde yaşayan Şahinkaya çiftinin çocukları Merve ve Mahmut Şahinkaya için evlerinin önünün engelsiz şekilde düzenlenmesi yönünde çalışma başlattı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede tamamladığı çalışmaların ardından engelli çocukların evlerinin önüne çıkmasının önündeki engel kalkmış oldu.

"Başkanımız çocuklarımızın yüzünü güldürdü"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in evlerinin önünü çocukları için uygun hale getirdiğini belirten baba Yakup Şahinkaya, "Çocuklarımız daha önce evin önüne inip dolaşamıyorlardı. Zemin bozuk olduğu için sürekli evde kalmak zorundalardı. Şu an Başkanımızın evimizin önünü çok güzel şekilde düzenledi. Çocuklarımız dışarı rahatça çıkabiliyor. Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Engelli kardeşler için özel yol
Engelli kardeşler için özel yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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