Engelli Kardeşler Balkondan Düştü 1'nin Durumu Ağır

Kırşehir'de zihinsel engelli iki kardeş, balkondan düşerek yaralandı.



Alınan bilgiye göre olay Medrese Mahallesi Süleyman Türkmani Caddesi üzerinde bulunan ikamette gerçekleşti. Zihinsel engelli kardeşler U.C.K., ve Ş.K., oyun oynarken yaklaşık 4 metre yüksekten düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.C.K. ve S.K. tedavi altına alındı.



Beyin Cerrahisi bölümüne alınan kardeşlerden U.C.,'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken engelli kardeşlerin tedavileri devam ediyor. - KIRŞEHİR