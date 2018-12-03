Emniyet Müdürlüğü, Engelli Kardeşlere Hayatının Jestini Yaptı: 1 Günlüğüne Polis Oldular

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehit Nurettin Cinsoy Polis Amirliğine gelen İzzet ve Doğan Ekiz kardeşler, bir gün polis gibi görev yaptı. Polis kıyafetiyle karakolda bir günü polis gibi geçiren Ekiz kardeşler, büyük mutluluk yaşadı.

ENGELLİ KARDEŞLER BİR GÜN POLİS GİBİ GÖREV YAPTI

Doğuştan zihinsel engelli olan Ekiz kardeşler günlerinin büyük bir kısmını karakolda geçiriyor. Engelliler Günü dolayısıyla polis kıyafetiyle karakolda bir günlük polis gibi günü geçiren Ekiz kardeşler, büyük mutluluk yaşadı.

DEVRİYE ATTILAR

Karakolda bulunan polis memurları normal bir vatandaştan ayırt etmeksizin karakol içerisinde ilgilenerek emniyet aracıyla devriye atarak meraklarını gidermeye çalıştı.

"EMNİYET CAMİASINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuyla ilişkin konuşan baba Kamil Ekiz, "5 çocuk babasıyım. İlk ve son çocuklarım zihinsel engelli. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü çocuklarıma bir günlüğüne emniyette görev yaptırdı. Çankırı merkezde asayiş güvenliği sağlamak üzere bir günlüğüne görev yaptılar. Emniyet camiasına teşekkür ederim" dedi.

"ÇOCUKLARIM HER GÜN BU KARAKOLDA ZAMANLARINI GEÇİRİYOR"

Baba Ekiz, "Kafalarında doğuştan küçüklük var. Yüzde doksan engelliler. Sadece bugün değil her gün çocuklarım bu karakolda zamanlarını geçiriyor. Çankırı Emniyet Müdürlüğü gerekli ilgiyi gösteriyor. Tüm polislere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.