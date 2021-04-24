Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
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Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti Bursa'da bir kişi, bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralarken, yaraladığı kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

BURSA - Bursa'da bir kişi, bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralarken, yaraladığı kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.

Hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı. Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı. Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
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