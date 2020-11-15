Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?

15.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:40
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün 15 Kasım'da gerçekleşti. Adayların büyük çoğunluğu matematik sorularını zorlayıcı buldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün gerçekleştirildi ve adaylar sonuçlar için şimdiden meraklanmaya başladı. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sorular ne zaman yayınlanır? EKPSS ne zaman açıklanır?

EKPSS SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS 2020 yılında 15 Kasım'da saat 10.15'te başladı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını hesaplamak istiyorlar.

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevapları 25 Nisan 2018 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavından kısa sürede sorularının açıklanması bekleniyor.

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