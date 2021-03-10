Engelli kadının yol sorunu çözüldü
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Engelli kadının yol sorunu çözüldü

10.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:53
Engelli kadının yol sorunu çözüldü

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde tekerlekli sandalyeyle yaşayan 71 yaşındaki Emine Eyibil'in bir süre önce dile getirdiği yol talebi kaymakamlık tarafından yerine getirildi.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde tekerlekli sandalyeyle yaşayan 71 yaşındaki Emine Eyibil'in bir süre önce dile getirdiği yol talebi kaymakamlık tarafından yerine getirildi.

Birkaç yıl önce geçirdiği felç ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Eyibil, evlerinden köy ana yoluna kadar patika yol nedeniyle gitmekte güçlük çekince, oğlu ve yakınları tarafından yaklaşık 50 metre yola ihtiyacı olduğu dile getirilmişti.

Taşlık Köyü'ndeki Emine Eyibil'in talebine duyarsız kalmayan Görele Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi'ne talimat vererek ihtiyaç duyulan yol yapımını gerçekleştirdi.

Annesi Emine Eyibil'i yol olmadığı için el arabasıyla taşıma çilesinden kurtulduğunu ifade eden Nevzat Eyibil "Annem bel fıtığından ve geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüyememektedir. Tedavisi nedeniyle sık sık hastaneye götürmemiz gerekiyor. Yol olmadığından dolayı araç yoluna kadar el arabasıyla taşımak zorunda kalıyorduk. Bu sorunu Kaymakamlığımıza iletince de duyarsız kalmadılar. Evimizin kapısından köy ana yoluna kadar yaklaşık 50 metrelik yolun yapımı gerçekleştirildi. Yol sorunumuzu kısa zamanda çözen ve bu hizmeti bize sunan Kaymakamlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Engelli kadının yol sorunu çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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