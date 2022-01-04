Engelli kadının projesi kabul edildi, hayaline kavuşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli kadının projesi kabul edildi, hayaline kavuşacak

Engelli kadının projesi kabul edildi, hayaline kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Raziye Bozkurt, engelli ve eski hükümlü desteği kapsamında aldığı 52 bin lira hibe desteği ile hayaline kavuştu.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Raziye Bozkurt, engelli ve eski hükümlü desteği kapsamında aldığı 52 bin lira hibe desteği ile hayaline kavuştu.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmesi için devlet tarafından verilen hibe desteklerine başvurular her geçen gün artıyor. Bu kapsamda kendi işini kurmak için başvuran ve projesi onaylanan engelli Raziye Bozkurt, 52 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Hayaline kavuşan Bozkurt, Çine'de büyükbaş hayvancılık yapacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title