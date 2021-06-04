Engelli kadının müstakil evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan engelli bir kadının evinden 2 kamyonun üzerinde çöp çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan engelli bir kadının evinden 2 kamyonun üzerinde çöp çıktı. Zabıta ekipleri, evin içindeki çöpleri kepçe yardımıyla temizledi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve akli dengesi yetersiz olan S.K. isimli bir kadının yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevredekiler, durumu Gebze Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye zabıta ekipleri, adreste yaptıkları incelemede evin tamamen çöp ve atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

Tespitin ardından Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından, barınma merkezine yerleştirilen engelli kadın tedavi altına alındı. Daha sonrasında eve iş gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla evdeki çöpleri boşalttı. Evden çıkarılan iki kamyon dolu çöp bölgeden uzaklaştırılırken, evde de ilaçlama çalışması yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı