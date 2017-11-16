Engelli Kadının Balkondan Düşmesi
Bafra ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan engelli kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bafra ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan engelli kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mevlana Mahallesi İrşadiye Sokak'ta apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan bakarken 11 Kasım'da dengesini kaybederek düşen zihinsel ve görme engelli Nesime Tural (32), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Tural'ın cenazesi, Esentepe Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.