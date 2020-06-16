Engelli kadının akülü sandalye sevinci
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Engelli kadının akülü sandalye sevinci

Engelli kadının akülü sandalye sevinci Mersin'de 66 yaşındaki yüzde 94 engelli Ayşe Tomak, belediyenin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde, komşusundan kiraladığı tekerlekli sandalyeye her ay 300 lira kira parası vermekten kurtuldu Mersin'de 66 yaşındaki yüzde 94 engelli Ayşe...

16.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:49

Engelli kadının akülü sandalye sevinci

Mersin'de 66 yaşındaki yüzde 94 engelli Ayşe Tomak, belediyenin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde, komşusundan kiraladığı tekerlekli sandalyeye her ay 300 lira kira parası vermekten kurtuldu

MERSİN - Mersin'de 66 yaşındaki yüzde 94 engelli Ayşe Tomak, belediyenin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde, komşusundan kiraladığı tekerlekli sandalyeye her ay 300 lira kira parası vermekten kurtuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Tomak, geçirdiği ameliyat sonrası yüzde 94 oranında engelli kalarak, 9 yıldır çeşitli zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. Gelini doğumda ölen ve kızını da trafik kazasında kaybederek bir oğlu ve 3 torunu ile birlikte yaşamaya başlayan Ayşe Teyze'nin hayatı, ekmek kuyruğunda karşılaştığı belediye personellerinin durumu amirlerine bildirmesi ile değişti. Durumdan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ayşe Tokmak'ın akülü sandalyeye kavuşmasını sağladı. Ayşe Teyze'nin akülü tekerlekli sandalyesi, belediye ekiplerince evine kadar götürülerek teslim edildi.

"Arabanın geldiği gün sevincimden uyumadım"

Yaşlı kadın, mutluluğunu paylaşmak için akülü sandalyesi ile belediye binasına gelerek Belediye Başkanı Vahap Seçer'i kapıda karşılayıp teşekkür etti. Daha önce verilen akülü aracı hırsızlar tarafından çalınan ve bir daha da bulunamayan Ayşe Tomak, "Hepinizden memnunum, Allah hepinizden razı olsun. Dualarım sizinle. Arabanın geldiği gün sevincimden yatmadım, uyumadım" dedi.

300 lira sandalye kirası veriyordu

3 torununa baktığını belirten Tomak, "İkisi kızımın çocukları. Onlara ben bakıyorum. Trafik kazasında anneleri ve babaları öldü, biri de oğlumun çocuğu. Gelinim de doğumda öldü. Eşim 1987'de çöp aracının altında kaldı. Maaşım var ama kızlarım ile bölüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce evden dışarı çıkamayan ve çıkmak zorunda kaldığı durumlarda da yaşadığı zorlukları aktaran Tomak, "Komşunun aracını sürüyordum. Annesi ölmüştü. 'Arabayı bana ver' dedim. Sağolsun, o da sandalyeyi bana kiraya veriyordu. Ben ise ayda 300 lira vererek kullanıyordum" diye konuştu.

Engelli kadının akülü sandalye sevinci

Kaynak: İHA

Manşet

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