Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.

Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi
16.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:58

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.  

Kartepe'de orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan M.Y., yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine, M.Y.'nin ifadesi alındı. M.Y., ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini, daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. M.Y. bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti.  Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Y.'nin ifadesi doğrultusunda E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.  

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Adnan Menderes Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Aytaç Ağırlar Fahriye Evcen
Spor Falcao Mbaye Diagne Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Meriç Erkek Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 23:03:34. #1.15#
title