Engelli Kadına Cinsel İstismar İddiası - 4 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 9 kişi İnegöl adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 9 kişiden E.G, T.G, İ.A, S.B ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K adli kontrol şartı ile serbest kalırken Uğur C., Emir K.,Ali K. ile Ayhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evinden 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kaybolan G.U. (22), 14 Temmuz'da Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yolda bulunarak ailesine teslim edilmişti.

Zihinsel engelli kadın Çanakkale'deki evine geldiğinde, annesine, evden ayrıldıktan sonra otostop çekerek İnegöl ilçesine geldiğini, burada rastladığı C.Y. tarafından götürüldüğü barakada, C.Y. ve arkadaşlarınca kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu anlamıştı.