Engelli Kadına Cinsel İstismar İddiası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evinden 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kaybolan G.U. (22), 14 Temmuz'da Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yolda bulunarak ailesine teslim edildi.

Zihinsel engelli kadın Çanakkale'deki evine geldiğinde, annesine, evden ayrıldıktan sonra otostop çekerek İnegöl ilçesine geldiğini, burada rastladığı C.Y. tarafından götürüldüğü barakada, C.Y. ve arkadaşlarınca kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu anlattı.

Annesi tarafından İnegöl'deki jandarma karakoluna getirilen G.U'nun uzman eşliğinde alınan ifadesinin ardından ekipler, C.Y. ile arkadaşları E.G, T.G, U.C, E.C, M.K, A.Y, İ.K. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Bu arada ifade sırasında fenalaşan G.U'nun İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan zihinsel engelli kadının tutulduğu barakanın camından kaçtığı, otostopla Kütahya'ya buradan trenle Eskişehir'e gittiği ve polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.