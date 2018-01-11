Engelli kadın yerde baygın halde bulundu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yerde baygın halde bulunan engelli kadın hastaneye kaldırıldı.

Ortacami Mahallesi Park Caddesi'nde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu polise ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından, yerde yatan kadın Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan engelli kadının kendini ifade edemediği için kimliği belirlenemedi. Polis, hastanede tedavi altına alınan engelli kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.