KORKUT, MUŞ (İHA) - Engelli kadın ürettiği süs eşyalarını satarak aile bütçesine katkı sunuyor

MUŞ Muş'ta katıldığı kursta el becerisini geliştiren engelli genç kadın, ürettiği süs eşyalarını satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Evindar Sayılgan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki süs eşyaları kursunda öğrendiği sanatı evine taşıdı. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sayılgan, ürettiği süs eşyalarıyla hem yaşama tutunuyor hem de ailesine ekonomik katkı sağlıyor.

"Yaşamak için hiçbir şey engel değil"

Çocukken geçirdiği felç sonucu yürüyemediğini anlatan Evindar Sayılgan, fizik tedavi ve yürüyüşle hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Güzel sanatlar kursunda öğrendiği el becerisini geliştirerek evde ürünler ürettiğini ve sipariş aldığını ifade eden Sayılgan, "Çalışmak hem moral oluyor hem de ekonomik anlamda destek oluyor. Bir şeyler üretmek çok iyi geliyor. Kursa devam ediyorum. Siparişleri genelde arkadaşlara, dostlara, akrabalara ve talep edenlere yapıyorum. Bugüne kadar süs eşyaları olarak kapı süsü, anahtarlık, tepsi, saat, mumluk, lokumluk yaptım. Önümüzdeki zamanlarda havlu yapmaya da başlayacağım. Yaşamak için hiçbir şey engel değil. Yeter ki insan istesin. Bu işlere çaba gerekiyor. Oturduğumuz yerde hiçbir şey önümüze gelmiyor. Evden sürekli çıkamadığım için o yüzden malzemeleri kendim alamıyorum. Yetkililer bu konuda bana yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum" dedi.