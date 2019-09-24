Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

24.09.2019 12:31

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da oğlu 10 yaşındaki Y.B. ile oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin ayrı yaşadığı eşi Mehmet B., Isparta'ya giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet B., ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer yandan Mehmet B.'nin daha önce gözaltına alınan kardeşi Halil B.'ye ait 07 ERJ 13 plakalı otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Ekiplerin, olay yerindeki incelemesinden sonra İnan B.'nin oğlu Y.B., polis ekipleri eşliğinde eve girerek gözlüğünü ve bazı eşyalarını aldı. Bu sırada olay yerine gelen İnan B.'nin yakınları gözyaşı döktü. İnan B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA