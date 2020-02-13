Engelli istihdamına yönelik toplantı yapıldı

13.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:53

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilçedeki Engelliler Dayanışma Derneği'nin önderliğinde engellilerin istihdamına yönelik bir toplantı düzenledi.



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya proje danışmanlık ofisi sahibi Şehmus Özdemir, Bilecik İşkur İl Müdürü Ayhan Tozan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Oda Genel Sekreteri Bedri Öztürk, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan, Engelliler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ismail Çelik, Dernek Başkan yardımcısı Nursel Topal, Dernek Saymanı Lalezar Topçu katıldı.



Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, "Toplantıda ilçemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik istihdam amaçlı BEBKA. SODES proje çalışmasında alt yapı ve uygulanacak yöntemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hazırlık aşamasında çeşitli fabrikalar ile görüşmeler yapılarak uygun alanlarda," Engelli İstihdam Eğitim Merkezi " adı altında atölye çalışmaları konusunda proje hazırlanmasına karar verildi. Bu konuda ilçemizde destek olabilecek tüm kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılarak engelli vatandaşların istihdamı, moral, motivasyon ve sosyal rehabilitasyonu sağlanmaya çalışılacak. Bu bağlamda toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA