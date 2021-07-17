Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği
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Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.

Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 'Evde Temizlik' ekipleri, Kurban Bayramı öncesi engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizledi. Belediyenin uyguladığı hizmet, bayram öncesi sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen program dahilinde; eldiven, maske, galoş ve koruyucu kıyafetlerle vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yaptı. Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği
Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği
Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği
Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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