Engelli İkizlerin "Operasyona Çıkma" Hayali Gerçek Oldu - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da polis olarak operasyona çıkma hayali kuran bedensel engelli ikiz kardeşler, Yunus timlerin kullandığı motosikletle senaryo gereği gerçekleştirilen operasyonda yer aldı.

Bayraktepe İlkokulu 4. sınıfta okuyan ve evde eğitim gören bedensel engelli ikiz kardeşler Selami ile Mehmet Baş, "Arka Sokaklar" adlı televizyon dizisinde polis rolünde operasyona çıkma hayallerini öğretmenleri Rabia Ören'e anlattı. Ören, öğrencilerinin bu isteklerini Okul Müdürü Murat Turan'a iletti.

Turan da Polis Haftası dolayısıyla, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel'i ikiz kardeşlerle ziyaret etti.

Bedensel engelli kardeşler, ziyarette Yüksel'e hayallerini anlattı. Öğrencileri dinleyen Yüksel, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın talimatıyla, Afyonkarahisar'da polis ağabeyleri ile bir operasyona katılabileceklerini söyledi.

Aldıkları habere çok sevinen Selami ve Mehmet Baş kardeşler, önce müdürlüğün önündeki Yunus timlerinin kullandığı motosiklete binerek şiir okudu.

Daha sonra polis aracıyla kent merkezinde senaryo gereği gerçekleştirilen bir operasyona katılan kardeşler, yaşadıkları güzel anlardan dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel ile polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA