Engelli Hüseyin'e, Esnaftan Caddede Doğum Günü Sürprizi

ANTALYA'da Hasan Subaşı Caddesi esnafı, zihinsel engelli Hüseyin Bozdemir (35) için cadde üzerinde doğum günü partisi düzenledi. Üzerinde fotoğrafı bulunan pastanın mumlarını söndüren Hüseyin'in mutluluğu duygulandırdı.

Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki esnaf, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, zihinsel engelli Hüseyin Bozdemir'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Cadde üzerinde hizmet veren pideci, konfeksiyoncu, gözlükçü, marketçi, ozalitçi, kırtasiyeciden oluşan esnaf, üzerinde Hüseyin Bozdemir'in fotoğrafı bulunan pasta yaptırdı. Cadde üzerindeki masanın üzerine pastayı koyan esnaf, ardından Hüseyin Bozdemir'i çağırdı. Hüseyin'in gelmesi ile meşaleleri yakan ve konfetileri patlatan esnaf, pasta üzerindeki mumları üflemesini istedi. Mumları söndüren Hüseyin Bozdemir'in mutluluğu çevredekileri duygulandırdı.

HÜSEYİN ESNAFI UNUTMADI

Koyu bir Antalyaspor taraftarı da olan Hüseyin Bozdemir'in 20 yıldır caddedeki esnafın adeta sevgilisi olduğunu söyleyen pideci Şakir Kaya, "Babası 20 yıl önce bu cadde üzerinde esnaftı. Giyim üzerine işyeri vardı. Sonrasında kapattı ve emekli oldu. Hüseyin babasının işyerini kapattığı günden bu yana her gün yanımıza gelir ve gün içerisinde bizlerle birlikte olur. Biz kendisini çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmak istemedik. Böylesine anlamlı bir günde kendisine doğum günü partisi düzenlemek istedik" diye konuştu.

- Antalya