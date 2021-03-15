Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı

15.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:31
Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, engelli hibe desteği proje başvurularının başladığını bildirdi.

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, engelli hibe desteği proje başvurularının başladığını bildirdi.

Babalıoğullu, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere verilecek destek başvurularının 18 Nisan tarihinde sona ereceğini belirtti.

Başvuruların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacağını ifade eden Babalıoğullu şunları kaydetti:

"Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı. Kendi işini kurmak isteyen engellilere kuruluş işlemleri desteği için en fazla 5 bin lira, işletme gideri desteği için en fazla 5 bin lira ve demirbaş desteği için en fazla 45 bin lira olmak üzere toplamda 65 bin liraya kadar destek verilecek. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik proje hazırlama süreciyle alakalı detaylı bilgiyi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87 ve Alo 170 hattı üzerinden alabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Nükhet Duru Birol Güven Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:32:41. #1.15#
title