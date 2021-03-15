Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, engelli hibe desteği proje başvurularının başladığını bildirdi.

Babalıoğullu, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere verilecek destek başvurularının 18 Nisan tarihinde sona ereceğini belirtti.

Başvuruların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacağını ifade eden Babalıoğullu şunları kaydetti:

"Engelli hibe desteği proje başvuruları başladı. Kendi işini kurmak isteyen engellilere kuruluş işlemleri desteği için en fazla 5 bin lira, işletme gideri desteği için en fazla 5 bin lira ve demirbaş desteği için en fazla 45 bin lira olmak üzere toplamda 65 bin liraya kadar destek verilecek. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik proje hazırlama süreciyle alakalı detaylı bilgiyi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87 ve Alo 170 hattı üzerinden alabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran