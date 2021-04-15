'Engelli Hibe Desteği' başvurularında yarın son gün
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'Engelli Hibe Desteği' başvurularında yarın son gün

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Engelli Hibe Desteği' başvurularında yarın son gün

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların 65 bin TL tutarındaki 'Engelli Hibe Desteği' başvurularının yarın sona ereceğini duyurdu.

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların 65 bin TL tutarındaki 'Engelli Hibe Desteği' başvurularının yarın sona ereceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 'Engelli Hibe Desteği' başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden başladığını anımsattı. Proje kapsamında daha fazla engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Selçuk, "Engelli Hibe desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki; hayaller engelsizdir" dedi. Bakan Selçuk, başvuruların yarın sona ereceğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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