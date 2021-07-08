Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor
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Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor

Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 65 bin liraya varan hibe desteği başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihine kadar devam ediyor.

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 65 bin liraya varan hibe desteği başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihine kadar devam ediyor.

Engellilere yönelik Hibe Destek Projesinde başvuru sahibinin talep etmesi halinde, belirtilen maliyetler karşılanacak. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Kuruluş işlemleri desteği, işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 lira. İşletme gideri desteği, sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 lira. Demirbaş desteği, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 lira."

Başvurular ilk defa e-devlet üzerinden yapılacak olup başvuru sürecinin yer aldığı "Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu" ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan "Başvuru Rehberi" Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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