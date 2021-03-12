Kırşehir'de engellilere hibe desteği başvuruları başladı
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Kırşehir'de engellilere hibe desteği başvuruları başladı

12.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:01
Kırşehir'de engellilere hibe desteği başvuruları başladı

Kırşehir'de, engellilere hibe desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Kırşehir'de, engellilere hibe desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, engellilerin kendi işlerini kurması, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olunması amacıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği sağlandığı ifade edildi.

Her yıl iki defa engellilere yönelik proje başvurusu alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyoruz. Bunlardan en önemlisi ise engellilerin kendi işini kurup iş sahibi olmasını sağlayan projedir. Bu proje kapsamında engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar destek veriliyor. İl Müdürlüğümüze başvurdukları takdirde engelli vatandaşlarımıza proje başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi verilip ne yapmaları gerektiği hususunda sonuna kadar destek verilecektir."

Açıklamada, başvuruların 16 Nisan'a kadar "e-Devlet" portalı üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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