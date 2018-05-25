Engelli Hastaların ve Diyaliz Hastalarının Taşınmasında Kolaylık

Engelli hastaları ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, "en az 1 otobüs" dışında asgari kapasite talep edilmeyecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, sadece engelli hastaları ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerde, en az 1 otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmayacak. Bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanacak.

Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları müracaatlar kabul edilebilecek. Yönetmelikle belirlenen şartların sağlanması halinde, talepler elektronik olarak karşılanabilecek.

Yetki belgesi sahipleri, söz konusu araçları başka faaliyetler için kullanamayacak.

A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri bu kurala uymazsa önce uyarılacak, 1 takvim yılı içinde ikinci kez ihlalde bulunurlarsa taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilecek. Buna göre, iptal edilen yetki belgesi sahiplerine 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmeyecek.

Taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait bilgiler, seyahatin başlangıç saatinden 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işletilmesi gerekecek.

Belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu 1 Kasım 2018'den, belirlenen kamera ve kayıt cihazı, bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi hükümlerine uyma zorunluluğu da 31 Aralık 2019'dan itibaren başlayacak.