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Engelli haltercinin azmine koronavirüs de engel olamadı

Bedensel engelli halterci Muhammet Kaan Aktürk, Türkiye'de elde ettiği başarılarını uluslararası organizasyonlarda sürdürmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de evinde kendi ürettiği antrenman metotlarıyla çalışmaya devam ediyor.

Engelli haltercinin azmine koronavirüs de engel olamadı
16.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:08

Bedensel engelli halterci Muhammet Kaan Aktürk, Türkiye'de elde ettiği başarılarını uluslararası organizasyonlarda sürdürmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de evinde kendi ürettiği antrenman metotlarıyla çalışmaya devam ediyor.

Doğuştan engelli 20 yaşındaki Muhammet Kaan, rahatsızlığına rağmen sosyal hayattan uzaklaşmayarak 2 yıl önce tesadüfen tanıştığı antrenörü sayesinde halter sporuna başladı.

Düzce'de yaşayan halterci, Türkiye'de katıldığı müsabakalarda elde ettiği derecelerle uluslararası organizasyonlarda Türkiye için ter dökmeye hak kazandı.

Kendisini engelli olarak görmeyen, asıl engelin, durumu kabullenerek eve çekilmek olduğunu kendisine hayat prensibi olarak belirleyen Muhammet Kaan, pandemi nedeniyle antrenmanların iptal olmasını kendisine dert etmeyerek yeni çözümler üretti.

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılar elde ederek İstiklal Marşı'nı okutmak isteyen Muhammet Kaan, evde hazırladığı antrenman programında çekyatı ağırlık, yürüme değneklerinin ucuna taktığı damacanaları da halter olarak kullanarak çalışmalarını her gün aralıksız sürdürüyor.

"Vücudumuzu korumaya çalışıyoruz"

Muhammet Kaan Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmaktan büyük keyif aldığını, sporun kendisi için büyük şans olduğunu söyledi.

Hocası ile tanışmasının da şans eseri olduğuna değinen Muhammet Kaan, "Hoca ile yolda karşılaştık. Fiziğimi beğendi. Evde yapabildiğimiz kadar hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bize taktik veriyor. Hangi hareketleri yapacağımızı söylüyor." dedi.

Pandemi nedeniyle evde kaldığı her dakikayı çok iyi değerlendirdiğini ve spordan uzak kalmamak için birçok antrenman metotu geliştirdiğini anlatan genç sporcu, şöyle konuştu:

"Hocam vücudumun soğumasını, kaslarımın erimesini istemiyor. Biz de evde yapabildiğimiz kadar vücudumuzu korumaya çalışıyoruz. Evde yaptığım antrenmanların süresi 1,5 saat. Kanepeyi kaldırıyorum, mekik, şınav çekiyorum. Dips dediğimiz bir hareket var onları yapıyorum, plank duruyorum. Ayrıca damacana kaldırıyorum."

"İstiklal Marşı'mızı okumak istiyorum"

Halter sporunda hedefinin büyük olduğunun altını çizen Muhammet Kaan, önümüzdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Paralimpik Oyunlar için azimle çalıştığını belirtti.

"İnşallah bu şampiyonalar yapılır ve ben de oralara gidip bayrağımızı dalgalandırırım. İstiklal Marşı'mızı okumak ve okutmak istiyorum." diyen Muhammet Kaan, sporu ve futbolu çok sevdiğini, iyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu, bordo-mavili futbolcularla tanışmak için can attığını vurguladı.

"Engelliler eve kapanıp kalmasın"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engelli Sporlar Antrenörü Mesut Yılmaz ise Muhammet Kaan'ın çok azimli bir sporcu olduğunu, kısa zamanda kendisini geliştirerek Türkiye'de dereceler elde ettiğini anlattı.

"Hedeflerimiz Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonası'ydı." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca Paralimpik Oyunları da hedefliyoruz. Oralarda birinci olmayı istiyoruz. Kovid-19 salgınından önce antrenman salonunda idmanlarımızı yapıyorduk. Salonda yaptığımız antrenmanlar daha iyi olurdu tabii ki, imkanlarımız daha fazlaydı. Antrenmanları çocuklara ayarlayıp WhatsApp'tan veya farklı programlardan atıyoruz ve iletişim kurmaya çalışıyoruz. Maksat bu süreci en az zararla atlatmak. Diğer engelli sporcularımız da kendine doğru branş seçip evde antrenmanlarını yapabilirler. Eve kapanıp kalmasınlar. Ben engelliyim deyip spor yapmamazlık yapmasınlar."

Kaynak: AA

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