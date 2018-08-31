Engelli Haklarını Savunmak İçin İstanbul'dan Brüksel'e 4 Bin Km Pedal Çevirdiler

Engelli Haklarını Savunmak İçin İstanbul'dan Brüksel'e 4 Bin Km Pedal Çevirdiler

Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için İstanbul'dan yola çıkan ve 12 kişiden oluşan Sessiz Çığlık bisiklet turu üyeleri yolcuklarının son aşamasına gelmiş bulunuyor.

Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için İstanbul'dan yola çıkan ve 12 kişiden oluşan Sessiz Çığlık bisiklet turu üyeleri yolcuklarının son aşamasına gelmiş bulunuyor.

Kaynak: Euronews.com

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