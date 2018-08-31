Engelli Haklarını Savunmak İçin İstanbul'dan Brüksel'e 4 Bin Km Pedal Çevirdiler
Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için İstanbul'dan yola çıkan ve 12 kişiden oluşan Sessiz Çığlık bisiklet turu üyeleri yolcuklarının son aşamasına gelmiş bulunuyor.
Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için İstanbul'dan yola çıkan ve 12 kişiden oluşan Sessiz Çığlık bisiklet turu üyeleri yolcuklarının son aşamasına gelmiş bulunuyor.
Kaynak: Euronews.com