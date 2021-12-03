Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" Genelgesi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" Genelgesi

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" yeniden oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" yeniden oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, 19 Temmuz 2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirildi.

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