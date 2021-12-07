Engelli Hakları Federasyonu'ndan EGO şoförlerine teşekkür belgesi

ANKARA (İHA) - Engelli Hakları Federasyonu, toplu taşıma araçlarında engelli vatandaşlara yardımcı olan 27 otobüs şoförüne teşekkür belgesi verdi.

Engelli Hakları Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 27 otobüs şoförüne engelli vatandaşlara yönelik davranışlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Büyükşehir Belediyesine engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmaları ve sağladığı destek için teşekkür eden Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu organizasyonu bizimle yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ederim. Çünkü biz böylesi büyük kurumlarla paydaşlık yapamıyorduk. Bu durum daha da motive etti. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü ve şoför kardeşlerimizin desteğiyle ve bizlere gösterecekleri hassasiyetle Ankara'da daha rahat bir ulaşım yapabileceğimize inanıyorum."

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise 'Engelsiz Bir Başkent' hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Engelli bireylerin erişim oranının artırılması ile engellerin ortadan kaldırılmasının sosyal kalkınmaya da büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. EGO Genel Müdürlüğü olarak kendi alanımızda engelli vatandaşlarımızın ulaşımda hayatını kolaylaştırıcı tedbirler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." - ANKARA