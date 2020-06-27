Engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
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Engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı

PENDİK'te işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz'in bir grup engelli tarafından saldırıya uğramasının detayları belli oldu.

Engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
27.06.2020 02:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 02:07

PENDİK'te işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz'in bir grup engelli tarafından saldırıya uğramasının detayları belli oldu. Saldırganların olay anını cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada canlı olarak yayınladıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Emrullah Temiz'in annesi Mevlüde Çamcı, oğluna saldıranların hepsinin cezalandırılmasını istedi.

ENGELLİ GENCİN ANNESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Olay, geçtiğimiz Salı günü yaşandı. 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz, internetten tanıştığı bir kız ile bir süre aynı evde kaldı. Bir aylık birlikteliğini ardından Emrullah Temiz, kız arkadaşının başka biri ile cep telefonundan görüştüğünü fark etti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Emrullah Temiz, kız arkadaşıyla ayrıldı. Ailenin iddiasına göre, evden ayrılan Temiz'in eski kız arkadaşı Temiz'e 'Seni dövdüreceğim' diye mesaj attı.

İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

Temiz, kız arkadaşından ayrıldıktan bir süre sonra ortak bir arkadaşı konuşmak için çağırdı. Sultanbeyli'de ortak arkadaş ile görüşmeye giden Temiz, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli bir grubun saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Emrullah Temiz, aynı grup tarafından bir otomobile bindirilerek Pendik'te bir parka götürüldü.

DAYAK VE İŞKENCE BURADA DA DEVAM ETTİTemiz, buraya getirildiğinde de saldırı devam etti. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin Temiz'e saldırdığı ve bıçak çektiği görülürken, bir kişinin de Temiz'in halini cep telefonu ile birine izlettirdiği ve yaşananları anlattığı görülüyor. Kanlar içinde yerde kalan Temiz, saldırganlar tarafından kaldırılarak eski kız arkadaşından özür dilettiriliyor.

BIÇAK ÇEKEN SALDIRGAN, GÖRÜNTÜLERİ ARKADAŞINA GÖSTERDİ

Saldırının ardından Temiz'in kendisi gibi engelli bir arkadaşı, Temiz'i tekmeleyen ve bıçak çeken saldırgan ile görüntülü konuşma yaptı. Saldırganın olayın tüm detaylarını anlattığı ve Temiz'in yüzünün kanlar içinde kaldığı fotoğrafı gösterdiği görüntüler de dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Manşet

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