Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi

Başkentte, serebral palsi hastası genç, metro durağında ortopedik engelli sevgilisine keman müziği eşliğinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Başkentte, serebral palsi hastası genç, metro durağında ortopedik engelli sevgilisine keman müziği eşliğinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kız arkadaşına metroda sürpriz evlilik teklifinde bulunmak isteyen Erzurumlu 32 yaşındaki Burak Budak'ın talebine olumlu yanıt vererek, organizasyonu üstlendi.

Budak, EGO Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon kapsamındaki sürprizin yapılması için kurgulanan senaryodan habersiz olan ortopedik engelli kız arkadaşı Ayşe Yılmaz'ı, metro ile Yenimahalle ilçesindeki Hastane durağından Macunköy istasyonuna getirdi.

Metrodan indikten bir süre sonra cebinden çıkardığı peçeteyi yere atan Budak'a, senaryo gereği belediyenin temizlik görevlisi peçeteyi kaldırması için sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Belediyenin temizlik görevlisi ile erkek arkadaşı arasında çıkan tartışmayı üzülerek izleyen Yılmaz'a, bir belediye yetkilisi tartışmayı ayırmak bahanesiyle elindeki çiçek buketini kısa bir süreliğine tutması için verdi.

Budak, yere attığı peçeteyi kaldırarak, elinde çiçek buketiyle karşısında şaşkın bir şekilde karşısında duran Yılmaz'a, peçetenin içerisinden sakladığı tektaş kutusundan çıkardığı yüzük ile diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

Yılmaz'ın, erkek arkadaşı Budak'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermesiyle metro istasyonunda bulunan yolcular, alkışlarla mutluluklarına ortak oldu.

EGO ekiplerince hazırlanan ""Benimle evlenir misin?" pankartının altında yer alan yaş pastanın mumlarını üfleyen Budak ve Yılmaz, keman müziği eşliğinde duygu dolu anlar yaşadı.

"Severek yaşamamız gerekiyor"

Budak, AA muhabirine, sevme duygusu olmadan ömür boyu bir yolculuğa çıkmanın mümkün olmadığına dikkati çekerek, kız arkadaşına çok değer verdiği için evlilik teklifi yapmak istediğini ifade etti.

Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı serabral palsi hastalığına yakalandığını belirten Budak, engelli bireylere hayata tutunmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sağ el ve sağ ayakta güç kaybım bulunuyor. Özellikle engelli arkadaşlarımızın bu konuda içlerinin rahat olması tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Sevmek çok güzel bir duygu. Bu sevgiyi sürprizlerle, güzel sözlerle taçlandırmak en büyük amaç olmalıdır. Severek yaşamamız gerekiyor. Biz engelli olabilir ama bu asla bizim için bir şey değil. Allah da biz böyle imtihan ediyor. Bu imtihan ışığında biz de yaşıyoruz. Bazı şeyler için sürekli çabalıyoruz. Her şeyin güzel olması için bir vesile gerekiyor. Tabii önce kalbin güzelliği olmalıdır. Engelli arkadaşlarım her konuda ne olursa olsun hiçbir şeyden çekinmesinler. Bildikleri doğrular çerçevesinde yollarında yürümeye devam etsinler."

Erkek arkadaşının yaptığı evlilik teklifinden dolayı çok mutlu ve şaşkın olduğunu aktaran ortopedik engelli Yılmaz da "Doğduğumda ateşli hastalık sonucunda menenjit oldum. Bu hastalık ben yürümeye başladığımda ortaya çıktı. Bundan yana bir şikayetim yok. Çok mutluyum. Burak'ı iyi ki tanımışım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay