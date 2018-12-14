Engelli Gençlerin Zabıta Olma Hayali Gerçek Oldu

Babaeski ilçesinde zabıta memuru olmak isteyen 2 engelli gencin hayalini Belediye Başkanı Abdullah Hacı gerçekleştirdi.

Hacı, makamında bir araya geldiği 22 yaşlarındaki engelli Yiğit Güneş ve Cihat Mert Kaptan'ın zabıta memuru olma hayalinin olduğunu öğrendi.

Güneş ve Kaptan'a sürpriz yapan Hacı, zabıta üniforması giydirdi, ardından esnaf ziyaretlerine çıkardı.

Gençleri büyük bir sempati ile karşılayan esnaf da engelli zabıtalara denetimlerde evraklarını inceletti.

Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki engelli gencin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Engellilerin sadece belirli günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayan Hacı, herkesin bu düşünce de olarak hareket etmesini istedi.

Hacı, engellilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.